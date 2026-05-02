Campeoníssimo Bayern salvo por autogolo tardio frente ao lanterna-vermelha

O Heidenheim agarra-se como pode à ‘tábua’ da manutenção na Liga germânica e hoje esteve quase a provocar a maior surpresa da época 2025/26, frente a uma equipa bávara que alinhou de início com muitos habituais suplentes, a fim de resguardar os titulares para o jogo de quarta-feira com o Paris Saint-Germain, da segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões.



O líder destacadíssimo da Bundesliga só recorreu aos ‘pesos pesados’ após o intervalo, colocando em campo o médio Joshua Kimmich e os avançados Michael Olise, Luis Díaz e Harry Kane, melhor marcador da prova, com 33 golos, mas foi necessário um autogolo do guarda-redes Diant Ramaj para evitar a derrota, 10 minutos após o início do período de compensação.



Os visitantes aproveitaram a entrada em falso dos anfitriões para chegarem ao 2-0 em Munique, com golos do georgiano Budu Zivzivadze, aos 22 minutos, e do turco Eren Dinkci, aos 31, antes de Leon Goretzka reduzir, aos 44, deixando em aberto a possibilidade de uma recuperação semelhante à da ronda anterior, na qual chegou ao intervalo a perder por 3-0 em Mainz e acabou por vencer por 4-3.



Com uma equipa mais próxima daquela que tentará recuperar da desvantagem de 5-4 frente aos franceses, o Goretzka restabeleceu o empate aos 57 minutos, mas Zivzivadze também fez questão de bisar, aos 76, e foi já com o adversário encurralado na sua área que os bávaros evitaram fora de horas um desaire difícil de explicar, na sequência de um remate Olise, que embateu na barra e nas costas de Ramaj, antes de ultrapassar a linha de golo.



No jogo entre o Hoffenheim, quinto classificado, e o Estugarda, quarto, o golo marcado por Tiago Tomás também de forma muito tardia, aos 90+5 minutos, nove após ter entrado em campo, estabeleceu outro empate 3-3, que pode ser aproveitado ainda hoje pelo Bayer Leverkusen para igualar os rivais na luta pelo acesso à ‘Champions’ da próxima época.



O Hoffenheim chegou a deter dois golos de vantagem, graças à eficácia do croata Andrej Kramaric (08 e 49 minutos) e do costa-marfinense Bazoumana Touré (23), mas o Estugarda conseguiu reagir, por Chris Fuhrich (20), pelo bósnio Ermedin Demirovic (64) e Tiago Tomás, mesmo estando a jogar com menos um elemento desde os 69, devido à expulsão do turco Atakan Karazor.



O golo marcado por Fábio Vieira revelou-se igualmente decisivo para o triunfo por 2-1 do Hamburgo no estádio do Eintracht Frankfurt. O médio português consumou a reviravolta no marcador aos 59 minutos, pouco depois de o colega de equipa dinamarquês Albert Gronbaek ter faturado, aos 51, respondendo ao tento inaugural do turco Can Uzun pars a equipa da casa, aos 48.



O Union Berlim, com o defesa português Diogo Leite como totalista, ganhou algum ânimo na luta pela manutenção, ao empatar 2-2 na receção ao Colónia, enquanto o Werder Bremen, outro clube que tenta evitar a queda na segunda divisão, perdeu por 3-1 em casa, frente ao Augsburgo.



