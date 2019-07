CAN2019. África do Sul surpreende e afasta Egito

Mário Aleixo - RTP Comentários 07 Jul, 2019, 09:08 / atualizado em 07 Jul, 2019, 09:08 | Futebol Internacional

No estádio internacional do Cairo o Egito dominou, mas sem concretizar, e, quando o jogo parecia destinado a prolongamento, Lorch fez golo, aos 85 minutos, com a partida a fechar com o 1-0 para os "bafana bafana".





O Egito, da superestrela Mohamed Salah, foi demasiado perdulário e depois acabou por não conseguir responder a mais um contragolpe, finalizado por Thembinkosi Lorch, a passe de Lebo Mothiba.



O fim de caminho para os "faraós" deixou os 75 mil espetadores em silêncio. Desde 1974 que o Egito não perdia em casa um jogo de eliminação direta, sendo sempre favorito quando organiza.

Nigéria e Camarões em luta intensa



Muito disputado foi igualmente o outro jogo do dia, em Alexandria, onde a Nigéria conseguiu levar a melhor sobre os Camarões, por 3-2 - também aqui um resultado que não se esperava, já que os Camarões são os campeões em título.





Odion Ighalo foi o homem do jogo em Alexandria, com dois golos e uma assistência. Foi aliás ele que abriu o marcador, aos 19 minutos, antes de os Camarões virarem o resultado, com os tentos de Bahoken (41) e N'Jie (44).



Já na segunda parte, Ighalo bisou, aos 63, antes de fazer o passe, aos 66, para o golo com que Iwobi 'selou' o apuramento dos nigerianos.



Messi e Salah fora das decisões



Esta ronda dos "oitavos" está a ser fértil em resultados surpreendentes - já tinha dado a eliminação de Marrocos, aos pés do Benin, na sexta-feira.Depois do argentino Lionel Messi, na Copa América, é a vez de Mohamed Salah falhar com a seleção, não repetindo o que já fez este ano com o Liverpool.Nos quartos de final, não haverá então o sonhado Camarões-Egito, mas um aparentemente mais desinteressante Nigéria-África do Sul.