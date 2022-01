CAN2021. Argélia defende título nos Camarões

No mundo lusófono, destaque para a presença de Cabo Verde (2013 e 2015) e Guiné-Bissau (2017 e 2019), seleções que vão somar a terceira presença na mais importante prova africana de seleções. Logo na estreia, os "tubarões azuis" conseguiram alcançar os quartos de final, a sua melhor participação, enquanto a formação guineense caiu sempre na fase de grupos.Além do adiamento, a pandemia obrigou também à limitação dos estádios, com os recintos a poderem ter entre 60% e 80% da lotação máxima, e promete ser tema durante todo o torneio, com as várias seleções a estarem sempre ‘reféns’ do aparecimento de casos positivos no plantel.O capitão Riyad Mahrez, do Manchester City, é a figura da seleção norte-africana, em que se destacam também o criativo Yacine Brahimi (ex-jogador do FC Porto) e o avançado Islam Slimani (ex-Sporting).





Egito e Camarões na expetativa







Contudo, as atenções prometem estar viradas para o Egito, do treinador português Carlos Queiroz, e, sobretudo, para Mohamed Salah, do Liverpool, que vai ter nova oportunidade de conquistar a CAN com o seu país, depois da final perdida de 2017. Os "faraós" são recordistas de títulos, com sete, mas não levantam o troféu desde 2010.O Senegal também não deverá ter dificuldades no Grupo B, com Zimbabué, Guiné-Conacri e Malaui, enquanto o Grupo C promete ser dos mais disputados, com Marrocos, Gana e Gabão. O estreante Comoros fecha o agrupamento.O outro debutante é a Gâmbia, que está incluída no Grupo F, com a Mali, Tunísia e Mauritânia.A CAN2021 vai ser disputada em cinco cidades dos Camarões (a capital Yaoundé, Douala, Garoua, Bafoussam e Limbe) e em seis estádios, com capacidade entre os 20 e 60 mil espetadores, números que estarão limitados devido às medidas de combate à pandemia de covid-19.