CAN2023. Angola confirma passagem aos "oitavos"

O principal trunfo da seleção lusófona para garantir a vitória foi uma boa organização defensiva e eficácia no ataque, que lhe permitiu abrir o marcador aos 36 minutos, por Mabululu, após assistência de Fredy.Mesmo com a partida a terminar, Angola fixou o resultado com um golo de Zini, aos 90+2 minutos, que permitiu obter a qualificação em primeiro lugar do Grupo D perante seleções mais cotadas no ranking africano.A seleção angolana terminou em primeiro lugar com sete pontos, seguida pelo Burkina Faso, com quatro, pela Mauritânia, com três, e pela Argélia, em último, com dois.No outro jogo do grupo houve uma surpresa, com a vitória da Mauritânia sobre a Argélia, uma das favoritas a passar aos oitavos de final, por 1-0, que se despede assim de forma inglória da CAN2023.