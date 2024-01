CAN2023: Angola, de Pedro Gonçalves, goleia Namíbia e apura-se para os quartos

Com esta vitória, os angolanos, que marcaram os dois primeiros golos por intermédio do ex-Sporting e Rio Ave Gelson Dala, aos 38 e 42, além de voltarem a fazer história na competição africana, reconfirmaram a superioridade sobre os namibianos, a quem venceram pela oitava vez na história, contra zero vitórias dos hoje derrotados.



Apesar de jogar reduzida a 10 a partir dos 17 minutos, devido à expulsão do guarda-redes Neblú, após efetuar corte com as mãos fora da área, durante um contra-ataque perigoso dos namibianos, Angola não se deixou inibir ante a superioridade numérica da seleção adversária, que, aos 40 minutos, também viu o defesa central Lubeni Haukongo ser expulso por jogo perigoso.



Depois dos dois primeiros golos, os angolanos passaram a dominar o jogo, desfazendo-se o equilíbrio antes existente, e demonstraram enorme capacidade de contenção de bola, passes certeiros e contra-ataques.



Na segunda parte, os namibianos entraram muito ofensivos, em busca da recuperação do resultado, com sucessivos contra-ataques e remates à baliza angolana, tentativas frustradas, face ao terceiro golo dos angolanos, contra a corrente de jogo, por intermédio de Mabululu, aos 66 minutos.



Nos minutos restantes, Angola, que se tornou na primeira seleção a garantir o apuramento para os ‘quartos’, limitou-se a fazer circulação de bola, em meio a uma defesa compacta, até ao apito final do árbitro do encontro.



Nos quartos de final, Angola vai defrontar, em Abidjan, o vencedor do jogo desta noite entre a Nigéria e os Camarões, duas das melhores seleções do continente africano, mas que nesta competição não têm demonstrado estar em bons momentos de forma, principalmente os camaroneses.