CAN2023. Bruno Varela não vai representar Cabo Verde

Através da rede social Instagram, o guardião de 29 anos realçou quee agradeceu a compreensão dos dirigentes da Federação Cabo-Verdiana de Futebol (FCF) e do selecionador, Pedro Brito "Bubista", que já anunciou a lista de 26 convocados para a prova que se disputa na Costa do Marfim, entre 13 de janeiro e 11 de fevereiro.”, escreveu o jogador do Vitória de Guimarães, da I Liga portuguesa de futebol.Chamado pela primeira vez à seleção cabo-verdiana em 4 de outubro, Bruno Varela somou a primeira internacionalização em 12 de outubro, num encontro particular com a Argélia (5-1), mas falhou os jogos do Grupo D da fase de qualificação africana para o mundial de 2026, com Angola (0-0), em 16 de novembro, e Essuatini (triunfo por 2-0), em 21 de novembro, devido à falta de autorização da FIFA para jogos oficiais.O guarda-redes recebeu, em dezembro, essa autorização da FIFA, mas considera injusto “aparecer na grande competição” e correr o risco de “tirar o espaço” a três guarda-redes que tiveram "mais impacto, mérito e presença" na qualificação, os convocados Josimar Dias "Vozinha", Márcio da Rosa e Dylan Silva.Antes de optar pelos "tubarões azuis", o guarda-redes com dupla nacionalidade representou Portugal no europeu sub-19 por duas vezes, no europeu sub-21 por duas vezes, no mundial sub-20 de 2013 e no torneio masculino de futebol dos Jogos Olímpicos Rio2016 entre 2012 e 2017, períodos em que representou Benfica, Vitória de Setúbal e Valladolid.Já ao serviço do Vitória de Guimarães, o guarda-redes trabalhou com a principal seleção portuguesa em outubro de 2020, como substituto de Anthony Lopes, que apresentara um teste positivo ao novo coronavírus, durante a pandemia de covid-19.Grato ao clube vimaranense, quinto classificado da I Liga portuguesa, por ter respeitado o tempo para tomar uma decisão, sem exercer “qualquer tipo de pressão”, Bruno Varela afirma-se “100% disponível para a seleção” depois da CAN.Na quarta participação na fase final da CAN, Cabo Verde integra o Grupo B e estreia-se diante do Gana, em 14 de janeiro, antes de realizar um duelo lusófono com Moçambique, em 19 de janeiro, e de defrontar o Egito, no dia 22.