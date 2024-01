CAN2023. Gilson Benchimol substitui Djaniny Semedo

De acordo com um comunicado federativo, o avançado Gilson Benchimol irá suprir a ausência de Djaniny Semedo (Al Fateh, Arábia Saudita), que contraiu uma lesão ao serviço do seu clube, na competição que se disputa na Costa do Marfim, entre 13 de janeiro e 11 de fevereiro.A seleção cabo-verdiana iniciou na segunda-feira o estágio para a CAN2023, com a chegada dos jogadores à concentração.Cabo Verde partilha o Grupo B com as seleções do Gana, Moçambique e Egito, atual vice-campeão africano.A seleção cabo-verdiana estreia-se em 14 de janeiro diante do Gana, em jogo da primeira jornada do Grupo B.De acordo com o calendário divulgado pela Confederação Africana de Futebol (CAF), os "tubarões azuis", como é conhecida a seleção de Cabo Verde, voltam a jogar no dia 19 de janeiro, num duelo lusófono frente à sua congénere de Moçambique, e terminam a sua fase de grupos no dia 22, diante do Egito.Esta vai ser a quarta participação de Cabo Verde na CAN, depois de África do Sul, em 2013, Guiné Equatorial, em 2015, e Camarões, em 2021.