CAN2023. Nigéria de José Peseiro na final após eliminar África do Sul

Em Bouake, os nigerianos levaram a melhor por 4-2 nos penáltis, com Iheanacho a marcar o pontapé decisivo depois de um empate a uma bola no tempo regulamentar e prolongamento, continuando Peseiro na rota de ser o primeiro português a vencer a CAN.



O domínio da partida esteve sempre do lado da equipa do técnico luso, perante uma África do Sul que mostrava dificuldades em concretizar oportunidades, e Troost-Ekong fez, de penálti, o primeiro da partida, aos 67 minutos, após uma falta sobre o ‘astro’ Osimhen.



Os sul-africanos, que apostaram em Yaya Sithole, do Tondela, no ‘onze’, empataram aos 90, também de grande penalidade, num lance incomum: Osimhen tinha festejado o 2-0, mas o videoárbitro não só anulou o golo como marcou penálti na área contrária, por falta sobre Percy Tau.



O jogo não se alterou no prolongamento, em que Kekana foi expulso nos 'bafana bafana', aos 115, e, nos penáltis, a Nigéria, que não fez alinhar Onyemaechi nem Chidozie, do Boavista, com Zaidu (FC Porto) de fora devido a lesão, falhou apenas um remate, enquanto a África do Sul falhou dois e fica de fora da final de domingo.



Os nigerianos procuram o quarto título em 20 participações, depois de 1980, 1994 e 2013, e um primeiro troféu com José Peseiro ao leme, aguardando agora pelo outro finalista, que hoje será decidido entre a anfitriã Costa do Marfim e a República Democrática do Congo.