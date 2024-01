CAN2023. Pedro Gonçalves manifesta desejo de Angola surpreender Argélia

O treinador luso, em conferência de imprensa, admitiu, contudo, tratar-se do jogo mais difícil da seleção angolana no Grupo D, em que também estão inseridos a Mauritânia e o Burkina Faso.



“A Argélia tem jogadores com capacidade de desequilibrar qualquer defesa, mas também possui pontos vulneráveis, sendo aí onde Angola pensa surpreender. Trata-se do confronto de maior grau de dificuldade durante a primeira fase”, admitiu.



Pedro Gonçalves destacou o facto de a seleção argelina ser campeã africana e ter um investimento superior ao da seleção angolana.



“A Argélia é a campeã do CAN2019, com um investimento enorme que permite implementar planos estratégicos, enquanto Angola ainda enfrenta vicissitudes que impedem que seja consistente no processo de evolução”, comparou.



O médio ofensivo Fredy prometeu que os jogadores vão fazer tudo para não defraudar as expectativas dos angolanos.



“Jogar com a Argélia motiva o grupo. Queremos mostrar que temos valor e que estamos a progredir em termos competitivos. Sabemos bem o que fazer para não defraudar os angolanos, começando por praticar uma defesa compacta e trabalhar para fazer golos”, referiu.