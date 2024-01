CAN2023: Prémio monetário de 6,4 milhões de euros para seleção vencedora

O valor representa mais 40% em relação ao que ganhou o Senegal pela vitória na edição de 2022, que teve lugar nos Camarões.



O finalista derrotado desta edição, que decorrerá de 13 de janeiro a 11 de fevereiro, na Costa do Marfim, receberá quatro milhões de dólares e os semifinalistas derrotados 2,5 milhões cada um.



A CAN terá em competição 24 nações africanas, entre as quais Moçambique, Angola, Cabo Verde e Guiné-Bissau, seleção que joga contra a Costa do Marfim no jogo inaugural do torneio, em Abidjan.