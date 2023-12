CAN2023: Selecionador de Cabo Verde convoca cinco jogadores que atuam em Portugal

Na convocatória do selecionador Pedro Brito 'Bubista' estão incluídos os guarda-redes Márcio da Rosa (Anadia) e Dylan Silva (Sintrense), o lateral-direito João Correia (Chaves), o médio Carlos Fernandes 'Cuca' (União Leiria) e o avançado Hélio Varela (Portimonense).



Dos 26 selecionados, há ainda atletas que atuam em países como Áustria, Itália, Espanha, Chipre, Arábia Saudita, Turquia, Países Baixos, Rússia, Moldova, Azerbaijão, Chipre, Estados Unidos, França, Irlanda e Eslováquia, havendo um que joga no arquipélago.



"Esta convocatória tem a ver com equilíbrio. Temos três jogadores que estavam na CAN anterior e temos seis das camadas mais jovens, tentamos sempre fazer uma mescla de experiência com juventude", afirmou o selecionador Pedro Brito 'Bubista'.



O técnico mostrou-se satisfeito com o trabalho que a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) tem efetuado para ajudar a seleção.



"Foi um ano que nos deixou bastante satisfeitos com o que fizemos. Conseguimos qualificar-nos para a CAN aqui no nosso Estádio Nacional. A nossa seleção também conseguiu ser nomeada para os melhores do ano em África e a federação tem feito tudo para trazer sempre novos jogadores para representar cada vez melhor a nossa seleção. Então estamos bastante satisfeitos", acrescentou, manifestando "total confiança" nos 26 jogadores "para o país fazer uma boa CAN".



O regresso do avançado Djaniny Semedo e a estreia de Laros Duarte são as novidades da lista dos convocados da seleção cabo-verdiana para a 34.ª edição da competição, tendo 'Bubista' referido que o guarda-redes Bruno Varela (Vitória de Guimarães) vai estar ausente por "decisão pessoal".



De acordo com a FCF, Cabo Verde inicia os trabalhos de preparação em 01 de janeiro, em Troia (Portugal), e tem na agenda um encontro de preparação com a congénere da Tunísia, em Tunis, marcado para 10 de janeiro, viajando no dia seguinte para a Costa do Marfim.



Cabo Verde partilha o Grupo B com as seleções do Gana, Moçambique e Egito, atual vice-campeão africano.



A seleção cabo-verdiana estreia-se em 14 de janeiro diante do Gana, em jogo da primeira jornada do Grupo B.



De acordo com o calendário divulgado pela Confederação Africana de Futebol (CAF), os 'Tubarões Azuis', como é conhecida a seleção de Cabo Verde, voltam a jogar no dia 19 de janeiro, num duelo lusófono frente à sua congénere de Moçambique, e terminam a sua fase de grupos no dia 22, diante do Egito.



Esta vai ser a quarta participação de Cabo Verde na CAN, depois de África do Sul, em 2013, Guiné Equatorial, em 2015, e Camarões, em 2021.







Lista dos 26 convocados:



- Guarda-redes: Josimar Dias 'Vozinha' (Trencin, Eslováquia), Márcio da Rosa (Anadia, Portugal) e Dylan Silva (Sintrense, Portugal).



- Defesas: Ianique Tavares 'Stopira (Boavista da Praia), Roberto Lopes 'Pico' (Shamrock Rovers, Irlanda), Edilson Borges 'Diney' (Al Bataeh, Emirados Árabes Unidos), Dylan Tavares (Bastia, França), Logan Costa (Bastia, França), João Correia (Desportivo de Chaves, Portugal) e Steven Moreira (Columbus Crew, Estados Unidos).



- Médios: Jamiro Monteiro (San Jose, Estados Unidos), Kevin Pina (Krasnodar, Rússia), Kenny Rocha (AEZ Zakakiou, Chipre), Patrick Andrade (Qarabag, Azerbaijão), João Paulo Fernandes (Sheriff, Moldova), Carlos Fernandes 'Cuca' (União de Leiria, Portugal), Leroy Duarte (Fortuna Sittard, Países Baixos) e Laros Duarte (Groningen, Países Baixos).



- Avançados: Ryan Mendes (Karagumruk, Turquia), Garry Rodrigues (Ankaragucu, Turquia), Djaniny Semedo (Al Fateh, Arábia Saudita), Willy Semedo (Omonia, Chipre), Bebé (Rayo Vallecano, Espanha), Jovane Cabral (Salernitana, Itália), Hélio Varela (Portimonense, Portugal) e Bryan Teixeira (Sturm Graz, Áustria).