CAN2025. 35.ª edição arranca com o anfitrião Marrocos como grande favorito



A prova que junta 24 seleções africanas arranca domingo com Marrocos a medir forças com Comores, naquele que será o jogo inaugural e que será disputado no Estádio Prince Moulay Abdellah, recinto em Rabat com capacidade para 68 mil pessoas e que também irá ser o palco da final, em 18 de janeiro.

O Gana é o grande ausente da CAN2025, em que também não está Cabo Verde, equipa que falha a prova continental, mas conseguiu o apuramento inédito para o Mundial2026.





Angola e Moçambique com vida difícil para superarem a fase de grupos

As seleções de Angola e Moçambique partem para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2025 com o difícil objetivo comum de ultrapassar a fase de grupos, apesar de os ‘palancas negras’ terem a tarefa ligeiramente mais facilitada.



Angola integra o Grupo B, em conjunto com Egito (forte candidato à conquista do troféu), África do Sul e Zimbabué e, pelo menos, o terceiro lugar parece ao alcance – ainda que só os quatro melhores sigam para os oitavos de final -, enquanto Moçambique vai disputar o Grupo F, no qual terá como adversários Costa do Marfim, campeã em exercício, Camarões e Gabão.



A equipa Angola, que tem o francês Patrice Beaumelle como selecionador, dispõe de todas as condições para terminar a primeira fase à frente do Zimbabué, a única seleção posicionada abaixo no ranking da FIFA, ainda que as duas primeiras posições, as únicas que proporcionam o apuramento direto, pareçam destinadas a Egito e África do Sul.



Pedro Bondo (Famalicão), Jonathan Buatu (Gil Vicente) e Beni Mukendi (Vitória de Guimarães) são os três jogadores da I Liga portuguesa convocados por Beaumelle, que substituiu em setembro o treinador português Pedro Gonçalves, e tentarão ajudar a seleção do seu país a ultrapassar pela quarta vez a fase de grupos, o que conseguiu em 2008, 2010 (edição que organizou) e 2023.



Os ‘palancas negras’, que se ficaram pelos quartos de final naquelas três ocasiões (em 2010 terminaram no quinto lugar, o melhor resultado de sempre), preparam-se para disputar pela 10.ª vez o torneio, cuja fase final de 2025 se realiza em Marrocos, entre 21 de dezembro de 2025 e 18 de janeiro de 2026.



De todos os adversários, o Egito, do estelar avançado Mohamed Salah, é o que impõe mais respeito. Os ‘faraós’ são recordistas de títulos da competição, com sete troféus conquistados (ainda que o tenham erguido pela última vez há 15 anos, na prova realizada em 2010), num total de 16 pódios, mas a África do Sul também já se sagrou campeã, em 1996.



Angola estreia-se, precisamente, frente aos sul-africanos, na segunda-feira (17:00, hora de Lisboa), em Marraquexe, seguindo-se os confrontos com o Zimbabué, em 26 de dezembro (12:30), também em Marraquexe, e com o Egito, três dias mais tarde, em 29 (16:00), em Agadir.



Moçambique está em situação menos favorável, uma vez que é a seleção do agrupamento em pior posição no ranking da FIFA, muito distante dos Camarões, o segundo país mais vitorioso na CAN, com cinco títulos, e da Costa do Marfim, atual campeã e detentora de três cetros, estando só ligeiramente mais perto do Gabão na hierarquia do organismo regulador do futebol mundial.



A equipa liderada pelo selecionador Chiquinho Conde, que jogou cerca de 20 anos no futebol português, não conhecerá facilidades no objetivo de se qualificar pela primeira vez para as rondas a eliminar, depois de cinco participações em que não conseguiu passar a fase de grupos.



Para isso, Moçambique precisa da inspiração de Geny Catamo, avançado do Sporting e o elemento mais desequilibrador dos ‘mambas’, que têm como melhor classificação no torneio continental africano o oitavo lugar alcançado em 1986, na primeira que disputaram a competição.



Os campeonatos portugueses estão bem representados na seleção moçambicana, pois, além de Geny Catamo, foram convocados por Chiquinho Conde mais cinco jogadores que alinham em clubes lusos: Kimiss Zavala (Marítimo), Diogo Calila (Santa Clara), Keyns Abdala (Desportivo de Chaves), Witi Quembo (Nacional) e Chamito (Académico de Viseu).



Catamo reencontrará o colega no Sporting Ousmane Diomande quando defrontar a Costa do Marfim, seleção que entra na CAN2025 com a ambição de revalidar o título, no jogo de estreia, marcado para quarta-feira, com início às 17:30 (hora de Lisboa), em Marraquexe.



Moçambique disputará um jogo, provavelmente decisivo para a questão do apuramento, quatro dias mais tarde, em 28 de dezembro, frente ao Gabão (12:30), antes de encerrar a participação do Grupo F perante os Camarões, do goleador Bryan Mbeumo, treinado pelo português Ruben Amorim no Manchester United, no dia 31 (19:00), ambos em Agadir.











CAN2025: Torneio abrilhantado com 18 jogadores de clubes portugueses

A Taça das Nações Africanas (CAN) de 2025 vai ser abrilhantada com a participação de 18 futebolistas que alinham nas competições portuguesas, cuja presença em oito das 24 seleções que disputarão o torneio desfalcará 15 clubes nacionais.



Moçambique, com seis jogadores convocados, e Angola, com três, destacam-se, previsivelmente, entre os países cujos selecionadores chamaram mais atletas que alinham em clubes portugueses para disputar a mais importante prova africana de seleções, cuja 35.ª edição se realiza em Marrocos, entre 21 de dezembro a 18 de janeiro de 2026.



O avançado do Sporting Geny Catamo é a principal referência dos ‘mambas’, que chamaram ainda o defesa Diogo Calila (Santa Clara) e o avançado Witi Quembo (Nacional), todos da I Liga, mas também o médio Keyns Abdala (Desportivo de Chaves B), do Campeonato de Portugal (CP), quarto escalão nacional, enquanto o guarda-redes Kimiss Zavala e o ponta-de-lança Chamito competem geralmente pelas equipas sub-23 de Marítimo e Académico de Viseu na Liga Revelação.



Orientado por Chiquinho Conde, que tem extensa ligação pelo futebol português, Moçambique integra o Grupo F, ao lado de Gabão, Camarões, vencedores por cinco vezes, e Costa do Marfim, tricampeã e atual detentora do troféu, que elegeu os defesas Ousmane Diomande (Sporting) e Ghislain Konan (Gil Vicente).



Tal como os bicampeões portugueses, os gilistas ficarão sem dois jogadores nas próximas semanas devido à CAN2025, pois o defesa Jonathan Buatu foi convocado por Angola, que reclamou também a presença de outro defensor, Pedro Bondo (Famalicão), e do centrocampista Beni Mukendi (Vitória de Guimarães).



Inseridos na ‘poule’ B, os ‘palancas negras’ têm pela frente o Egito, recordista de troféus, com sete, a Zâmbia e a África do Sul, campeã por uma ocasião e equipa na qual alinhará Sphephelo Sithole, médio do Tondela, que disponibilizou também o lateral esquerdo Rémy Vita às Comores.



Os comorianos contarão ainda nas suas fileiras com Iyad Mohamed, centrocampista do Casa Pia, e terão como opositores no Grupo A as representações de Marrocos, país anfitrião, Zâmbia e Mali, dos defesas Sikou Niakaté (Sporting de Braga) e Amadou Danté (Arouca).



Três vezes vencedora da competição, a Nigéria recrutou o defesa Zaidu ao FC Porto, líder isolado da I Liga, num torneio em que enfrentará a Tunísia, o Uganda e a Tanzânia na ‘poule’ C.



No Grupo D, o médio Dokou Dodo, do ‘secundário’ Leixões, foi convocado pelo Benim para encarar o Senegal, o Botsuana e a RD Congo, possível oponente de Portugal no Mundial, caso vença a Nova Caledónia ou a Jamaica no primeiro trajeto da dupla repescagem intercontinental, em março, no México.



A ‘poule’ E é a única sem jogadores provenientes de clubes lusos, apesar de ter a Guiné Equatorial, um dos seis Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), que se cruzará com Argélia, Sudão e Burkina Faso.



Ao contrário de 2021 e 2023, a principal competição africana de seleções não conta com treinadores portugueses e volta a concentrar 24 seleções, qualificando os dois primeiros colocados dos seis agrupamentos e os quatro melhores terceiros para os oitavos de final.







