Futebol Internacional
CAN2025. África do Sul supera Angola no arranque do Grupo B
Angola perdeu com a África do Sul, por 2-1, no arranque do Grupo B da Taça das Nações Africanas de futebol (CAN2025), em Marrakesh, Marrocos, num jogo em que pagou caro a eficácia sul-africana.
Appollis marcou para a África do Sul, aos 21 minutos, Show empatou para Angola, aos 35, e Lyle Foster fechou o resultado, aos 79, confirmando a melhor segunda parte dos ‘Bafana Bafana’, terceiros classificados na última CAN.
Yaya Sithole (médio do Tondela), pela África do Su, e Jonathan Buatu (central do Gil Vicente), por Angola, foram os dois ‘portugueses’ titulares nas respetivas equipas, numa primeira parte em que Angola teve mais baliza e a África do Sul foi mais eficaz.
Os ‘Bafana Bafana’ marcaram no único remate enquadrado que efetuaram, aos 21 minutos, por intermédio de Appollis, após uma bola que a defesa angolana não conseguiu afastar da área.
Antes disso, Fredy já tinha testado o guarda-redes Ronwen Williams, aos 15 minutos, com um remate de pé esquerdo, num lance que espelhava a irreverência e a maior presença dos ‘Palancas Negras’ no meio-campo adversário, tendência que se acentuou após o golo sofrido.
Chico Banza ficou perto do empate, aos 22 minutos, negado pouco depois por Ronwen Williams a Gelson Dala, antecipando o merecido golo, marcado por Show, aos 35.
O médio a atuar na Turquia, com passagens anteriores pela B SAD e Boavista, desviou um livre lateral com um toque acrobático, marcando de calcanhar, num golo que fez jus ao nome.
No segundo tempo, inverteram-se os papéis, com a formação orientada pelo experiente belga Hugo Broos mais proativa e rematadora, enquanto Angola teve pouca presença ofensiva.
O suplente Moremi marcou logo no recomeço, mas a jogada foi invalidada pela posição irregular do sul-africano, cuja seleção voltou a ficar perto do golo aos 58 minutos, num remate ao ‘ferro’ de Mbokazi.
Angola sentia dificuldade em reagir e acabou por sofrer aos 79 minutos, com Lyle Foster a marcar num remate frontal, aproveitando alguma passividade defensiva da seleção angolana, de pouco valendo aos ‘Palancas’ o esforço final, mais com o coração do que com a cabeça.
Jogo no Grande Estádio de Marrakech, em Marrakech.
África do Sul – Angola, 2-1.
Ao intervalo: 1-1.
Marcadores:
1-0, Appollis, 21 minutos.
1-1, Show, 35.
2-1, Lyle Foster, 79.
Equipas:
- África do Sul: Ronwen Williams, Mudau, Ngezana, Mbokazi, Modiba, Nkota (Moremi, 46), Mokoena, Yaya Sithole, Appollis (Elias Mokwana, 80), Sipho Mbule (Bathusi Aubaas, 80) e Lyle Foster.
Selecionador: Hugo Broos.
- Angola: Hugo Marques, Clinton Mata, Kialonda Gaspar, Jonathan Buatu, Tó Carneiro, Show, Zito Luvumbo (Chico Banza, 90+2), Maestro (Beni Mukendi, 86), Fredy (Nteka, 86), Gelson Dala (Milson, 76) e Nzola (Mabululu, 76).
Selecionador: Patrice Beaumelle.
Árbitro: Mahmood Ismail (Sudão).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Tó Carneiro (32), Modiba (41), Yaya Sithole (45+3) e Ntekta (88).
