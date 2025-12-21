CAN2025. Anfitrião Marrocos inaugura competição frente a Comores

O embate entre Marrocos, organizador da CAN2025, que se prolonga até 18 de janeiro de 2026, e coanfitrião do Mundial2030 com Portugal e Espanha, e a seleção comorense, que conta com Iyad Mohamed (Casa Pia) e Rémy Vita (Tondela), está marcado para as 20:00 locais (19:00 em Lisboa).



O Estádio Prince Moulay Abdellah, com uma capacidade para 68 mil espetadores, é o palco do encontro e vai também acolher a final, apenas vencida três vezes pelas seleções anfitriãs, casos de Tunísia (2004), Egito (2006) e Costa do Marfim (2023).



A ronda deste agrupamento fica completa com o jogo entre Mali e Zâmbia, em Casablanca, na segunda-feira, dia em que Angola inicia a sua 10.ª presença frente à África do Sul, para o Grupo B, enquanto o Egito defronta o Zimbabué.



Também Moçambique está nesta CAN2025, com estreia marcada para quarta-feira, diante da Costa do Marfim, campeã em título, num encontro para o Grupo F, que integra ainda Camarões e Gabão.



Com quatro vencedores nas últimas quatro edições, Costa do Marfim, em 2023, Senegal, em 2021, Argélia, em 2019, e Camarões, em 2017, a seleção anfitriã é a principal favorita, numa corrida em que é impossível descartar o Egito, recordista de triunfos, com sete, e a Nigéria.



O Gana é o grande ausente da CAN2025, em que também não está Cabo Verde, que falha a prova continental apesar de ter conseguido o apuramento inédito para o Mundial2026.

