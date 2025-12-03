CAN2025: Angola convoca três jogadores a atuar na I Liga portuguesa

O defesa central gilista, o lateral esquerdo famalicense e o médio vimaranense surgem entre os 28 jogadores designados pelo treinador francês Patrice Beaumelle, que chamou outros 15 nomes com passagem pelo futebol português, entre os quais os defesas David Carmo e Kialonda Gaspar, o centrocampista e capitão Fredy ou o dianteiro Gelson Dala.



A caminho da 10.ª participação, e segunda seguida, na CAN, para a qual se qualificaram como vencedores do Grupo F, os ‘palancas negras’ terão pela frente na ‘poule’ B o Egito, detentor de um recorde de sete troféus, a África do Sul, campeã em 1996, e o Zimbabué.



Três chegadas aos quartos de final, em 2008, 2010 e 2023, correspondem aos melhores desempenhos de Angola, uma das 24 seleções finalistas da 35.ª edição da CAN, que se iniciará em 21 de dezembro deste ano e termina em 18 de janeiro de 2026, em Marrocos.







Lista dos 28 convocados:



- Guarda-redes: Neblú (1.º de Agosto), Hugo Marques (Petro de Luanda) e António Dominique (Etoile Carouge, Sui).



- Defesas: Rui Modesto (Udinese, Ita), Clinton Mata (Lyon, Fra), Eddie Afonso (Petro de Luanda), David Carmo (Real Oviedo, Esp), Jonathan Buatu (Gil Vicente, Por), Kialonda Gaspar (Lecce, Ita), Tó Carneiro (FAR Rabat, Mar), Núrio Fortuna (Volos, Gre) e Pedro Bondo (Famalicão, Por).



- Médios: Manuel Keliano (Akhmat Grozny, Rus), Show (Kocaelispor, Tur), Beni Mukendi (Vitória de Guimarães, Por), Maestro (Alanyaspor, Tur), Mário Balbúrdia (Boluspor, Tur), Fredy (Bodrumspor, Tur) e Randy Nteka (Rayo Vallecano, Esp).



- Avançados: Manuel Benson (Swansea, Gal), Gelson Dala (Al Wakrah, Qat), Felício Milson (Estrela Vermelha, Ser), Zito Luvumbo (Cagliari, Ita), Chico Banza (Zamalek, Egi), Ary Papel (Al Akhdar, Lba), Mabululu (Al Ahli, Lba), M’Bala Nzola (Pisa, Ita) e Zini (AEK Atenas, Gre).



