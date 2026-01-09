CAN2025: Marrocos e Senegal vencem e avançam para as meias-finais

Em Rabat, Marrocos e Camarões defrontaram-se no estádio que vai receber a final da competição, num encontro entre duas das principais candidatas ao título.



Os Camarões, segunda seleção africana mais titulada, partiam ainda em vantagem no histórico de confrontos, mas Marrocos entrou determinado a contrariar uma tendência pouco favorável aos anfitriões da CAN2025, tentando repetir a exceção da última edição, na Costa do Marfim.



A melhor entrada no jogo resultou no golo aos 26 minutos, quando Brahim Díaz colocou Marrocos em vantagem, reforçando a liderança na lista de marcadores (agora com cinco golos no torneio), com um ligeiro desvio após um primeiro cabeceamento de um colega, na sequência de um pontapé de canto.



Os ‘leões indomáveis’ tentaram reagir na segunda parte, mas, mais uma vez, as bolas paradas mostraram-se decisivas. Aos 74 minutos, na sequência de um livre lateral, Ismael Saibari marcou o segundo golo e sentenciou o encontro a favor de Marrocos (2-0).



Nas meias-finais, os ‘leões do Atlas’ vão defrontar o vencedor do encontro entre Argélia e Nigéria.



No primeiro jogo do dia, em Tanger, Iliman Ndiaye, avançado do Everton, marcou o golo da vitória do Senegal, por 1-0, aos 27 minutos, aproveitando um deslize do guarda-redes Djigi Diarra, num encontro sem jogadores a atuar em Portugal - o defesa Amadou Danté (Arouca) não saiu do banco do Mali.



Os ‘leões de Teranga’, campeões africanos em 2021, beneficiaram ainda da expulsão de Yves Bissouma, a grande figura da seleção maliana, já no período de compensação da primeira parte.



O Mali, que repetiu os quartos de final alcançados em 2023, na sua 10.ª participação consecutiva na prova, despediu-se diante de um dos favoritos ao título.



O Senegal vai discutir o acesso à final com o vencedor do embate entre o Egito e a Costa do Marfim, também marcado para sábado.



