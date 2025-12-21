CAN2025. Marrocos vence Comores na abertura do torneio

Brahim Díaz inaugurou o marcador, aos 55 minutos, e Ayoub Kaabi fechou a contagem, aos 74, confirmando a superioridade dos ‘Leões do Atlas’, face a uma das seleções teoricamente mais frágeis do Grupo A, do qual fazem ainda parte Mali e Zâmbia.



Como se esperava, Marrocos assumiu o controlo do jogo desde o apito inicial e dispôs de uma grande penalidade aos 10 minutos, por falta sobre Brahim Díaz, jogador do Real Madrid, mas Soufiane Rahimi, na conversão, permitiu a defesa de Yannick Pandor.



A seleção orientada por Hoalid Regragui não se deixou afetar pelo penálti desperdiçado, pouco antes da lesão de Romain Saïss, substituído aos 19 minutos, e manteve-se instalada no meio-campo ofensivo à procura do golo, que poderia ter surgido nos remates de Ismael Saibari, aos 30, e de Nayef Aguerd, aos 38.



O ‘nulo’ ao intervalo acabou por ser lisonjeiro para as Ilhas Comores, seleção que voltou a ser testada no início da segunda parte, num remate de Neil El Aynaoui, pouco antes de Brahim Díaz inaugurar, finalmente, o marcador, com um remate de pé direito, no interior da área.



Sem ter criado muito perigo até então, as Ilhas Comores ameaçaram o empate aos 59 minutos, aproveitando uma desatenção defensiva de Marrocos, mas o remate de Rafiki Saïd saiu à figura de Yassine Bounou.



A reação comorense não teve continuidade, e o encontro ficaria decidido aos 74 minutos, com um grande golo de Ayoub El Kaabi, que, num pontapé acrobático, selou o triunfo de Marrocos no jogo inaugural da Taça das Nações Africanas.



As duas primeiras equipas de cada um dos seis grupos apuram-se para a fase seguinte, juntamente com os quatro melhores terceiros classificados. O torneio decorre até 18 de janeiro de 2026.







Jogo no estádio Prince Moulay Abdellah, em Rabat.



Marrocos – Ilhas Comores, 2-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Brahim Díaz, 55 minutos.



2-0, Ayoub Kaabi, 74.







Equipas:



- Marrocos: Yassine Bono, Anass Salah-Eddine, Noussair Mazraoui, Nayef Aguerd, Romain Saiss (Jawad El Yamiq, 19), Ismael Saibari (Bilal El Khannouss, 76), Neil El Aynaoui, Soyfan Amrabat, Azzedine Ounahi (Abde Ezzalzouli, 64), Brahim Díaz (Youssef En-Nesyri, 76) e Soufiane Rahimi (Ayoub Kaabi, 65).



Selecionador: Hoalid Regragui.



- Ilhas Comores: Yannick Pandor, Bendjaloud Youssouf (Hakim Abdallah, 67), Ismael Boura, Ahmed Soilihi, Yannis Kari (Said Bakari, 67), Youssouf Changama (Myziane Maolida, 82), Zaydou Youssouf (Yacine Bourhane, 79), Kenan Toibibou (Kassim M´Dahoma, 79), Iyad Mohamed, Rafiki Said e Faiz Selemani.



Selecionador: Stefano Cusin.







Árbitro: Jean-Jacques Ddala Ngambo (RD Congo).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Yannis Kari (36), Brahim Díaz (45+3) e Jawad El Yamiq (78).



