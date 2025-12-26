CAN2025. O Egito é a primeira seleção qualificada para os oitavos de final

O primeiro grande jogo da Taça das Nações Africanas em solo marroquino, entre dois candidatos ao título, não ofereceu um espetáculo deslumbrante: com seis pontos antes do último encontro frente a Angola, os faroos garantiram mesmo o primeiro lugar do Grupo B e vão defrontar, também em Agadir, o terceiro classificado.





Para os Bafana Bafana, que pressionaram muito para empatar no final, a qualificação não está comprometida, já que Angola e Zimbabué empataram 1-1 mais cedo. Mas, como prováveis segundos, terão de lutar com os adversários do Grupo F em Rabat: Costa do Marfim, Camarões ou até Gabão.





Mohamed Salah voltou a ser decisivo ao provocar uma falta ligeira de Khuliso Mudau na área e converter ele próprio o penálti que daí resultou (1-0, aos 45’).





No duelo com Salah, o defesa dos Mamelodi Sundowns atingiu-o com a mão no rosto, ação que Pacifique Ndabihawenimana, árbitro do encontro, sancionou após consulta ao VAR.





Já irritados com este revés, os ânimos aqueceram ainda mais quando o árbitro burundês expulsou Mohamed Hany nos descontos da primeira parte por segundo cartão amarelo, após um carrinho mal medido.





Na corda bamba

Muito mais sereno neste primeiro tempo do que na estreia frente ao Zimbabué (2-1), o Egito, em inferioridade numérica, teve de rever o sistema ao intervalo, substituindo a sua segunda estrela Omar Marmoush, avançado do City, pelo médio Emam Ashour, recuando uma linha.





Como seria de esperar, os companheiros de “Mo” Salah, encurralados no seu meio-campo, apesar de algumas contra-ataques, sofreram bastante, dobraram, mas nunca quebraram.





O guarda-redes veterano Mohamed Elshenawy, inseguro frente ao Zimbabué e contestado desde então, tranquilizou atrás da linha e o VAR, já nos descontos da segunda parte, poupou-o a um penálti após uma mão de Yasser Ibrahim que parecia estar sobre a linha da área.





Sortudos, os Faraós também foram empurrados pelo Grande Estádio de Agadir, cheio até à última cadeira com adeptos que perceberam que poderiam assistir ao primeiro grande jogo da CAN-2025 gratuitamente.





Por iniciativa da abertura das portas após o início da partida, os organizadores marroquinos viveram momentos de pânico quando os espectadores, muito mais do que os 40.219 anunciados, se aglomeraram nas zonas de circulação e até no telhado do estádio.





A decisão, lógica, provocou a ira de Ibrahim Hassan, irmão gémeo e adjunto de Hossam Hassan, selecionador dos Faraós, e gerou forte tensão entre todos os intervenientes, incluindo suplentes e equipa técnica.Do telhado, o Egito espera agora alcançar o topo de África a 18 de janeiro, pela oitava vez na sua história.