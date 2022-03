Canadá apurado para o Mundial de futebol 36 anos depois

Os canadianos passaram a somar 28 pontos, contra 19 da Costa Rica, quarta classificada, que só tem dois jogos por disputar.Os três primeiros da zona CONCACAF qualificam-se diretamente para a fase final do Mundial2022, enquanto o quarto vai disputar um "play-off" intercontinental com o vencedor da Oceânia.O Mundial de 2022 realiza-se no Qatar, de 21 de novembro a 18 de dezembro.