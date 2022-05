Cancelo candidato a melhor jogador da Premier League

Cancelo é o único português de uma lista que inclui o belga Kevin de Bruyne, seu colega de equipa nos "citizens", Trent Alexander-Arnold e o egípcio Mo Salah, ambos do Liverpool, o sul-coreano Son Heung-min (Tottenham), Bukayo Saka (Arsenal), Jarrod Bowen (West Ham) e James Ward-Prowse (Southampton).A votação será efetuada pelos adeptos, pelos 20 capitães das equipas que disputam a Premier League e um painel de antigos jogadores e jornalistas.Esta temporada, Cancelo, de 27 anos, leva 34 jogos no campeonato inglês, tendo realizado sete assistências e marcado um golo.Na última época, este prémio foi conquistado pelo português Rúben Dias, defesa central que também alinha no Manchester City.A Premier League divulgou também os candidatos a melhor treinador da temporada, com o alemão Jurgen Klopp (Liverpool), o espanhol Pep Guardiola (Manchester City), o dinamarquês Thomas Frank (Brentford), o francês Patrick Vieira (Crystal Palace) e Eddie Howe (Newcastle) na corrida ao galardão.