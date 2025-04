Candidatura ibero-marroquina falha mundial feminino

"Marrocos informou que não tinha intenções de concorrer em 2035, pelo que as três federações conversaram e decidiram retirar a candidatura", acrescentou a mesma fonte, adiantando que ficou no ar a possibilidade de ser apresentada a candidatura conjunta ao Mundial de 2039, "faltando agora formalizar" a mesma.

O período para a manifestação de intenções quanto à organização do Mundial2035 feminino de futebol terminou na segunda-feira, tendo o Reino Unido ficado como único candidato à sua organização. As candidaturas formais têm de ser submetidas até ao fim de novembro próximo e a votação vai ocorrer no Congresso da FIFA de 2026.

Os Estados Unidos são os favoritos a acolherem o Mundial2031, depois de terem abdicado da candidatura à edição de 2027, vencida pelo Brasil.

Portugal, Espanha e Marrocos vão organizar em conjunto o Mundial masculino de 2030, num torneio que vai ter ainda jogos no Uruguai, na Argentina e no Paraguai, numa celebração do centenário do torneio, que se realizou pela primeira vez em território uruguaio, em 1930, com vitória da equipa da casa.

Portugal vai receber o segundo grande torneio, depois de ter acolhido o Euro2004, enquanto para Espanha este será o segundo Mundial, após a organização da edição de 1982, conquistada pela Itália.