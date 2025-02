Cannes, da quarta divisão, está nas "meias da Taça de França

O Cannes, do quarto escalão, apurou-se pela terceira vez para as meias-finais da Taça de França de futebol, depois de derrotar em casa o Guingamp, da II Liga, por 3-1.

Vencedor da Taça de França em 1931/32, o amador Cannes está atualmente na National 2, mas surpreendeu o quinto classificado da Ligue 2, com golos de Chafik Abbas (23 minutos), Cédric Gonçalves (30) e Julien Domingues (69), enquanto Jacques Siwe (46) a reduzir para o Guingamp.



O clube da Riviera Francesa tinha chegado às meias-finais da Taça de França em 1931/32, ano em que ergueu o troféu, e em 1991/92, sendo que no novo século apenas tinha alcançado os quartos de final em 2013/14.



O Cannes é um dos dois clubes do National 2 nos quartos de final da Taça de França, com o Stade Briochin a defrontar esta quarta-feira o campeão francês Paris Saint-Germain.



Também hoje, o Dunquerque, da II Liga e treinado pelo português Luís Castro, vai tentar mais uma surpresa, na visita ao Brest, depois de já ter afastado o Lille, igualmente do primeiro escalão.