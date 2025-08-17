Capitão Vitinha dá vitória ao Paris Saint-Germain ante o Nantes, de Luís Castro
O português Vitinha, hoje capitão, deu a vitória (1-0) ao campeão francês de futebol Paris Saint-Germain na visita ao Nantes, treinado por Luís Castro, ao marcar o golo solitário que decidiu o encontro da primeira jornada do campeonato.
O médio internacional português decidiu a contenda, com um remate certeiro, aos 67 minutos, a passe de Nuno Mendes, que tinha entrado aos 61, ainda que a bola tenha sofrido um desvio significativo.
Gonçalo Ramos, também titular, ainda ampliou a vantagem, mas o golo do avançado luso, perante o compatriota Anthony Lopes, foi anulado por fora de jogo, aos 76 minutos.
Os campeões franceses e europeus em título entraram com o pé direito na ‘ressaca’ da conquista da Supertaça Europeia, enquanto Luís Castro começou a perder no principal escalão, tendo sido contratado pelo Nantes após o bom trabalho no ‘secundário’ Dunquerque.
Antes, Félix Correia estreou-se pelo Lille com uma assistência, aos 11 minutos da visita ao Brest, ao passar para o regressado goleador Olivier Giroud, num jogo que acabou empatado a três bolas.
Haraldsson fez o 2-0 para os ‘dogues’, aos 26, mas a equipa da casa reagiu, com um ‘bis’ de Doumbia, aos 34 e 51. Os forasteiros voltaram a adiantar-se, por Mukau, aos 66, antes de Le Cardinal selar o 3-3 final, aos 75.
O recém-promovido Paris FC entrou a perder na Ligue 1, depois de o anfitrião Angers marcar primeiro, por Lepaul aos nove minutos, e depois ‘aguentar’ até final, mesmo com menos um, após expulsão de Mouton aos 57.
Um golo solitário de Panichelli, aos 86 minutos, deu o triunfo ao Estrasburgo na visita ao Metz (1-0), enquanto um autogolo permitiu ao Auxerre vencer em casa o Lorient (1-0).
