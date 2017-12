Caras conhecidas em Portugal no mundial de clubes

Mário Aleixo - RTP 12 Dez, 2017, 11:25 / atualizado em 12 Dez, 2017, 11:25 | Futebol Internacional

A competição decorre nos Emiratos Arábes Unidos.



O Grémio de Porto Alegre do Brasil defronta o Pachuca do México, num jogo que se realiza a partir das 14h00, no Estádio do Al Ain.



Na antevisão da partida estiveram caras conhecidas no futebol português: Geromel e Urreta.



Pedro Geromel que representou o V. Guimarães e o Chaves é o patrão da defesa dos gaúchos e recusa pensar por antecipação na final.





Urreta que jogou no Benfica, no V. Guimarães e no P. Ferreira é uma das armas do conjunto mexicano e admite que os brasileiros surgem com maior descanso mas tem o sonho de chegar ao encontro decisivo.A outra meia-final está marcada para quarta-feira entre o Real Madrid, de Espanha, e o Al Jazira, dos Emiratos Árabes Unidos.