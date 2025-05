Carlo Ancelotti assume gratidão ao Real Madrid

Ancelotti deixa o Real Madrid após quatro temporadas, naquela que foi a sua segunda passagem pelo clube, depois de 2013/14 e 2014/15, conquistando, nestes dois períodos, 15 títulos, entre os quais três Ligas dos Campeões e dois títulos de campeão espanhol.







”, escreveu o italiano, numa mensagem publicada nas suas redes sociais.Ancelotti, de 65 anos, foi anunciado como próximo selecionador do Brasil há pouco menos de duas semanas e vai realizar o último encontro ao comando do Real Madrid no sábado, diante da Real Sociedad, no Estádio Santiago Bernabéu, na 38.ª e última jornada da Liga espanhola, que os "blancos" vão terminar na segunda posição.”, reagiu Ancelotti, deixando agradecimentos ao presidente Florentino Pérez, ao clube, aos jogadores, ao staff e aos adeptos.Na mesma mensagem, o técnico transalpino lembrou queO Real Madrid oficializou a saída do técnico em comunicado divulgado no site oficial, manifestando “agradecimento e carinho a uma das grandes lendas do Real Madrid e futebol mundial”.