Futebol Internacional
Mundial 2026
Carlo Ancelotti renova contrato com a seleção do Brasil até 2030
A Carlo Ancelotti vai continuar no comando da seleção do Brasil até 2030. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou esta quinta-feira a renovação do contrato do técnico italiano, prolongando o vínculo por mais quatro anos, numa clara demonstração de confiança no projeto liderado pelo experiente treinador.
Ancelotti, de 66 anos, tinha inicialmente contrato até ao final do Mundial de 2026, mas os responsáveis da CBF decidiram avançar para a renovação antes mesmo do arranque da competição, marcada para 11 de junho nos Estados Unidos, Canadá e México.
Em comunicado divulgado pela federação brasileira, o técnico mostrou-se satisfeito com a continuidade no cargo. "Estamos muito felizes por anunciar que continuaremos juntos por mais quatro anos. Vamos juntos até ao Mundial de 2030", afirmou o treinador italiano.
"Há um ano que estamos a trabalhar para levar a seleção brasileira de volta ao topo do mundo. Mas a CBF e eu queremos mais. Mais vitórias, mais tempo, mais trabalho", argumentou o italiano esta quinta-feira, num vídeo divulgado pela CBF.
Desde que assumiu o comando da "canarinha", em maio de 2025, Ancelotti orientou o Brasil em dez partidas, somando cinco vitórias, dois empates e três derrotas. A direção da CBF considera que o italiano devolveu estabilidade competitiva à seleção pentacampeã mundial e aumentou a confiança dos adeptos na luta pelo tão desejado hexacampeonato.
Na América do Norte, no próximo mês, o Brasil defrontará Marrocos, Escócia e Haiti no Grupo C.
A renovação também reforça a aposta da federação na continuidade de um projeto a longo prazo, tendo já em vista o Mundial de 2030, que será organizado por Portugal, Espanha e Marrocos.
Em comunicado divulgado pela federação brasileira, o técnico mostrou-se satisfeito com a continuidade no cargo. "Estamos muito felizes por anunciar que continuaremos juntos por mais quatro anos. Vamos juntos até ao Mundial de 2030", afirmou o treinador italiano.
"Há um ano que estamos a trabalhar para levar a seleção brasileira de volta ao topo do mundo. Mas a CBF e eu queremos mais. Mais vitórias, mais tempo, mais trabalho", argumentou o italiano esta quinta-feira, num vídeo divulgado pela CBF.
Desde que assumiu o comando da "canarinha", em maio de 2025, Ancelotti orientou o Brasil em dez partidas, somando cinco vitórias, dois empates e três derrotas. A direção da CBF considera que o italiano devolveu estabilidade competitiva à seleção pentacampeã mundial e aumentou a confiança dos adeptos na luta pelo tão desejado hexacampeonato.
Na América do Norte, no próximo mês, o Brasil defrontará Marrocos, Escócia e Haiti no Grupo C.
A renovação também reforça a aposta da federação na continuidade de um projeto a longo prazo, tendo já em vista o Mundial de 2030, que será organizado por Portugal, Espanha e Marrocos.