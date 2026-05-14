Carlo Ancelotti renova contrato com a seleção do Brasil até 2030

Ancelotti, de 66 anos, tinha inicialmente contrato até ao final do Mundial de 2026, mas os responsáveis da CBF decidiram avançar para a renovação antes mesmo do arranque da competição, marcada para 11 de junho nos Estados Unidos, Canadá e México.



Em comunicado divulgado pela federação brasileira, o técnico mostrou-se satisfeito com a continuidade no cargo. "Estamos muito felizes por anunciar que continuaremos juntos por mais quatro anos. Vamos juntos até ao Mundial de 2030", afirmou o treinador italiano.



"Há um ano que estamos a trabalhar para levar a seleção brasileira de volta ao topo do mundo. Mas a CBF e eu queremos mais. Mais vitórias, mais tempo, mais trabalho", argumentou o italiano esta quinta-feira, num vídeo divulgado pela CBF.



Desde que assumiu o comando da "canarinha", em maio de 2025, Ancelotti orientou o Brasil em dez partidas, somando cinco vitórias, dois empates e três derrotas. A direção da CBF considera que o italiano devolveu estabilidade competitiva à seleção pentacampeã mundial e aumentou a confiança dos adeptos na luta pelo tão desejado hexacampeonato.



Na América do Norte, no próximo mês, o Brasil defrontará Marrocos, Escócia e Haiti no Grupo C.



A renovação também reforça a aposta da federação na continuidade de um projeto a longo prazo, tendo já em vista o Mundial de 2030, que será organizado por Portugal, Espanha e Marrocos.

