Carlos Carvalhal soma terceiro triunfo seguido no Olympiacos

No Estádio Georgios Karaiskakis, o primeiro tempo não teve golos, com Andreas Ntoi a desfazer o "nulo" já na segunda parte, aos 57 minutos, abrindo caminho para Fran Navarro (65), que está cedido pelo FC Porto, dilatar a vantagem no marcador.



O Giannina ainda encurtou distâncias, por intermédio de Pedro Conde (75), de penálti, mas não conseguiu impedir o triunfo do emblema do Pireu, que fechou a contagem por intermédio de Jovetic (90+3).



Os anfitriões contaram com o estreante André Horta e Gelson Martins no "onze", João Carvalho, Chiquinho, que somou os primeiros minuitos, e Daniel Podence em campo na segunda parte e David Carmo todo o jogo no banco.



A equipa treinada por Carvalhal prossegue no quarto posto, com 41 pontos, contra 45 do líder AEK.