Carlos Forbs sagra-se campeão belga





(Com Lusa)

Com este êxito da equipa do avançado luso de 22 anos, o Clube Brugge apurou-se diretamente para a Liga dos Campeões, enquanto o Union St. Gilloise, segundo classificado, entra na terceira pré-eliminatória da Liga milionária.O Club Brugge pôde celebrar o título na penúltima jornada em virtude do empate do Union St. Gilloise, campeão na época transata, por 0-0 em Gent.O grego Christos Tzolis inaugurou o marcador com um golo vistoso, aos 17 minutos, porém o neerlandês Mechellen reagiu e empatou aos 49, com tento de Myron van Brederode, antes do elmão Nicolo Tresoldi recuperar a vantagem para os forasteiros, aos 51.A festa do Club Brugge ficou em suspenso aos 87 com novo tento de van Brederode (2-2) até porque no outro desafio na luta pelo título o St. Gilloise marcou nos descontos, porém o tento seria anulado por fora do jogo.O Club Brugge soma 54 pontos, contra os 50 do Union St. Gilloise, com 10 pontos de vantagem sobre o St. Truiden, terceiro, com 40.