Carlos Forbs tem título do Europeu de sub-21 "em mente"

O jogador, de 21 anos, que ingressou esta época nos belgas do Club Brugge, tendo já marcado um golo nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, já esteve presente num Europeu da categoria, em junho deste ano, na Eslováquia, em que Portugal caiu nos quartos de final [derrota por 1-0 com os Países Baixos].



O avançado admitiu alguma frustração com a eliminação nessa prova e desejou melhorar a prestação em 2027.



“Sem dúvida, o último Europeu não foi o que esperávamos, como é óbvio, mas agora o foco está neste. Primeiro, queremos qualificar-nos e depois vamos ver o que vamos fazer no Europeu”, afirmou na conferência de imprensa antes do treino da tarde, na Cidade Desportiva do Sporting de Braga.



Portugal nunca foi campeão europeu sub-21 e Carlos Forbs revelou mesmo que todos os jogadores têm esse objetivo “em mente”.



“O nosso objetivo é fazer isso, mas vamos passo a passo, jogo a jogo e vamos chegar lá”, disse.



O jogador considera que Portugal é favorito diante dos azeris, mas tem que mostrá-lo “dentro de campo: temos de adaptar-nos à nova tática do mister, mostrar confiança e ir para cima deles”, disse.



Carlos Forbs vincou ainda a necessidade dos jogadores estarem concentrados nos sub-21 e, dado ser um dos mais experientes do grupo, mostrou disponibilidade para ajudar os mais novos a uma melhor adaptação.



Gustavo Sá, que falhou o treino de terça-feira por razões pessoais, e João Veloso, que chegou para substituir o lesionado Dário Essugo, vão integrar o apronto desta quarta-feira.



Portugal defronta o Azerbaijão, na sexta-feira, às 19:30, no Estádio Cidade de Barcelos, e quatro dias depois, a Escócia, em Motherwell, a partir das 19:00, dois primeiros jogos do Grupo B da fase de qualificação do Campeonato da Europa de sub-21 de 2027, do qual fazem parte ainda República Checa, Bulgária e Gibraltar.



