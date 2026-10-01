Carlos Queiroz deixa seleção do Gana um mês depois de ter prolongado contrato

“Após discussões conduzidas em um espírito de respeito mútuo, a Federação Ganesa de Futebol e eu concordámos, em comum acordo, rescindir o contrato de prestação de serviços que regia minha função como técnico da seleção nacional do Gana, os ‘Black Stars’”, escreveu Carlos Queiroz na sua página na rede social Instagram.



Na mensagem, o técnico português, que com a seleção africana somou recentemente a sua quinta participação em Mundiais de futebol, lembra que foi para o Gana “determinado a ajudar a construir um futuro mais sólido” e para “apoiar o desenvolvimento dos talentos do país”, mas assume que nem tudo correu como previsto.



“Apesar do nosso comprometimento e esforços, as condições necessárias não foram plenamente estabelecidas. Isso, juntamente com nossas recentes atuações, levou-nos à decisão de encerrar esta jornada”, refere o técnico, que recentemente liderou o Gana em duas partidas na qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN) 2027.



Os ‘Black Stars’ foram derrotados, em 24 de setembro, pela Costa do Marfim, por 2-0, e cinco dias depois pela Gâmbia, por 4-2. Após duas jornadas, seguem sem pontos no Grupo C de qualificação.



Carlos Queiroz, cuja duração do novo vínculo não tinha sido revelada, assume que a decisão de sair não foi fácil, mas afirma: “Ambas as partes concordaram que, nas circunstâncias atuais, encerrar a nossa relação profissional era a conduta mais apropriada, priorizando os interesses do Gana, dos ‘Black Stars' e do futebol ganês acima de tudo”.



Queiroz agradece à equipa técnica e aos jogares e garante ter sentido orgulho por ver crescer a reputação da seleção ganesa, que no Mundial2026 foi eliminada pela Colômbia nos 16 avos de final, fase à qual chegou após ter sido terceiro no Grupo L, atrás da Inglaterra e da Croácia.



Queiroz, de 73 anos, participou pela quinta vez em fases finais de campeonatos do mundo, primeiro com Portugal, em 2010, e depois pelo Irão, em 2014, 2018 e 2022, igualando o recorde de presenças consecutivas do sérvio Bora Milutinovic - o brasileiro Carlos Alberto Parreira detém um máximo global de seis participações, mas não foram seguidas.



Em 35 anos de carreira, o técnico comandou nove seleções: Portugal (1991-1993 e 2008-2010), Emirados Árabes Unidos (1998-1999), África do Sul (2000-2002), Colômbia (2019-2020), Irão (2011-2019 e 2022), Egito (2021-2022), Qatar (2023), Omã (2025-2026) e Gana.



