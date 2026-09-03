Carlos Queiroz prolonga contrato com seleção do Gana

Carlos Queiroz prolonga contrato com seleção do Gana

Carlos Queiroz vai permanecer no comando técnico da seleção do Gana, depois de ter orientado a formação africana no Mundial2026, confirmou a assessoria de comunicação do treinador português, sem revelar a duração do novo contrato.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto por JUAN MABROMATA / AFP

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"O treinador português assinou um novo contrato com a federação daquele país, prolongando um projeto iniciado em abril", lê-se no comunicado.

O Gana foi eliminado pela Colômbia nos 16 avos de final do Mundial2026, fase à qual chegou após ter sido terceiro no Grupo L, atrás da Inglaterra e da Croácia.

Queiroz, de 73 anos, participou pela quinta vez em fases finais de Campeonatos do Mundo, primeiro com Portugal, em 2010, e depois pelo Irão, em 2014, 2018 e 2022, igualando o recorde de presenças consecutivas do sérvio Bora Milutinovic - o brasileiro Carlos Alberto Parreira detém um máximo global de seis participações, mas não foram seguidas.

Em 35 anos de carreira, o técnico já comandou nove seleções, tais como Portugal (1991-1993 e 2008-2010), Emirados Árabes Unidos (1998-1999), África do Sul (2000-2002), Colômbia (2019-2020), Irão (2011-2019 e 2022), Egito (2021-2022), Qatar (2023), Omã (2025-2026) e Gana.

O Gana, campeão africano em 1963, 1965, 1978 e 1982, vai disputar o Grupo C de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2027, a disputar no Quénia, na Tanzânia e no Uganda, entre 19 de junho e 17 de julho, com a Costa do Marfim, a Gâmbia e a Somália.

(Com Lusa)
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