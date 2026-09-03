Carlos Queiroz prolonga contrato com seleção do Gana





(Com Lusa)

"O treinador português assinou um novo contrato com a federação daquele país, prolongando um projeto iniciado em abril", lê-se no comunicado.O Gana foi eliminado pela Colômbia nos 16 avos de final do Mundial2026, fase à qual chegou após ter sido terceiro no Grupo L, atrás da Inglaterra e da Croácia.Queiroz, de 73 anos, participou pela quinta vez em fases finais de Campeonatos do Mundo, primeiro com Portugal, em 2010, e depois pelo Irão, em 2014, 2018 e 2022, igualando o recorde de presenças consecutivas do sérvio Bora Milutinovic - o brasileiro Carlos Alberto Parreira detém um máximo global de seis participações, mas não foram seguidas.Em 35 anos de carreira, o técnico já comandou nove seleções, tais como Portugal (1991-1993 e 2008-2010), Emirados Árabes Unidos (1998-1999), África do Sul (2000-2002), Colômbia (2019-2020), Irão (2011-2019 e 2022), Egito (2021-2022), Qatar (2023), Omã (2025-2026) e Gana.O Gana, campeão africano em 1963, 1965, 1978 e 1982, vai disputar o Grupo C de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2027, a disputar no Quénia, na Tanzânia e no Uganda, entre 19 de junho e 17 de julho, com a Costa do Marfim, a Gâmbia e a Somália.