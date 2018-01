Carlos Tevez está de volta ao Boca Juniors

Mário Aleixo - RTP 06 Jan, 2018, 08:15 / atualizado em 06 Jan, 2018, 08:15 | Futebol Internacional

O jogador já se prepara para a estreia com a camisola do Boca | Twitter do Boca Juniors

"Tevez regressa a casa. Ele juntou-se hoje à equipa e já trabalhou com os seus companheiros", escreve o clube nas suas diversas páginas sociais, tendo ainda publicado uma fotografia do jogador a efetuar exercícios físicos num ginásio, envergando uma camisola do Boca.



O clube não revelou as condições da transferência de Tevez, que vai representar a equipa de Buenos Aires pela terceira vez, para a sua saída do clube chinês Shenghai Shenhua.



Tévez, de 33 anos, estava no Shanghai Shenhua, da China, e tinha um dos maiores salários do mundo. Mas, decidiu voltar para casa em busca da felicidade e rescindiu com os chineses.



Na quinta-feira, o Boca já havia apresentado os reforços Buffarini, ex-São Paulo, e Ábila, ex-Cruzeiro.



O Boca está no Grupo 8 da Libertadores ao lado de Palmeiras, Alianza Lima e um clube que virá da Pré-Libertadores (Carabobo, Guaraní, Montevideo Wanderers, Olimpia ou Junior Barranquilla).