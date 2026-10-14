Carlos Vicens alerta para dificuldades e ambiente do estádio do Copenhaga

O técnico espanhol lembrou a experiência dos jogos do Manchester City no terreno do Copenhaga, quando era adjunto de Pep Guardiola no clube inglês.



"Recordo bem as vezes em que estive aqui com o meu anterior clube, tive sempre a sensação de que era um adversário muito complicado em casa, nas bolas paradas e nos ataques. Agora, há um treinador e jogadores diferentes, mas há coisas que se mantêm, como o apoio ruidoso dos adeptos”, afirmou na antevisão da partida.



Vicens disse esperar uma equipa adversária "com as ideias bastante claras e muito física”.



“É uma equipa que pressiona alto e leva o adversário a criar erros, precisamos de ter uma grande personalidade. É uma oportunidade para fazer um grande jogo", disse.



No último jogo que realizaram, na sexta-feira, para a oitava jornada da I Liga portuguesa, os bracarenses registaram uma derrota, em casa, diante do Sporting (3-1), que se seguiu a um empate nos Açores com o Santa Clara (0-0), o que atirou a equipa para a nona posição, ainda que com menos um jogo.



Na partida para a Dinamarca, António Salvador deixou mensagens de confiança no técnico espanhol, que Carlos Vicens considerou serem “coerentes” com o que tem sentido nas “conversas diárias” com o presidente.



“Tenho sentido um voto de confiança na nossa relação diária. Desde que terminou o jogo com o Sporting, estamos focados em dar a melhor resposta amanhã [quinta-feira]. Vamos ter um grande nível de exigência e teremos de estar no nosso melhor para fazer um grande jogo", salientou.



Gabri Martínez ficou de fora dos convocados e Carlos Vicens revelou que o seu compatriota “teve uns dias complicados devido a assuntos pessoais”, manifestando o “total apoio” da estrutura ‘arsenalista’ ao extremo de 23 anos.



Antigo jogador do Copenhaga, Jonas Wind disse ser “um bom sentimento voltar a um sítio" que lhe traz “tão boas recordações”.



“Agora estou aqui para ajudar o Braga a ganhar, mas passei aqui muitos bons momentos. Esperamos ter um bom resultado. As expectativas para esta prova são grandes, o Braga é um grande clube. O jogo de amanhã [quinta-feira] vai ser muito difícil, mas esperamos sair daqui com pontos", afirmou o ponta-de-lança dinamarquês do Sporting de Braga.



Sporting de Braga e Copenhaga defrontam-se a partir das 20:00 de quinta-feira, no Estádio Parken, na capital da Dinamarca, num jogo que será arbitrado pelo neerlandês Joey Kooij.



