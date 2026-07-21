Carlos Vicens chama seis reforços para estreia do Sporting de Braga

O guarda-redes Bernardo Fontes, o defesa lateral Diogo Travassos, os centrais Sergio Barcia e Bajrami, o médio Huseinbasic e o avançado Gabriel Silva são os novos jogadores ‘arsenalistas’ que o técnico espanhol chamou para a estreia da temporada 2026/27.



Destaque ainda para a convocatória do defesa central Barisic, recuperado da lesão tendinosa no adutor esquerdo que obrigou mesmo a intervenção cirúrgica no final de abril.



Os minhotos treinaram ainda hoje em Braga e, à tarde, rumam à Sérvia, onde, às 18:45 (hora de Lisboa), já no recinto do adversário, Carlos Vicens e um jogador farão a antevisão da partida em conferência de imprensa.



Sporting de Braga e Zeleznicar Pancevo defrontam-se a partir das 20:00 de quarta-feira, no estádio Sportski Centar, em Pancevo, na Sérvia, jogo que será arbitrado pelo turco Mehmet Türkmen.







Lista de convocados:



- Guarda-redes: Hornicek, Tiago Sá e Bernardo Fontes.



- Defesas: Victor Gómez, Lelo, Vitor Carvalho, Diogo Travassos, Sergio Barcia, Arrey-Mbi, Barisic, Jónatas e Bajrami.



- Médios: João Moutinho, Huseinbasic, Gorby, Tiknaz, Diego e Luisinho.



- Avançados: Fran Navarro, Pau Víctor, Gabriel Silva, Ricardo Horta e Gabri Martínez.