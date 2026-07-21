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Liga Europa Conferência
Carlos Vicens chama seis reforços para estreia do Sporting de Braga
O treinador Carlos Vicens convocou hoje seis reforços para o primeiro jogo oficial do Sporting de Braga, quarta-feira, no terreno dos sérvios do Zeleznicar Pancevo, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência de futebol.
O guarda-redes Bernardo Fontes, o defesa lateral Diogo Travassos, os centrais Sergio Barcia e Bajrami, o médio Huseinbasic e o avançado Gabriel Silva são os novos jogadores ‘arsenalistas’ que o técnico espanhol chamou para a estreia da temporada 2026/27.
Destaque ainda para a convocatória do defesa central Barisic, recuperado da lesão tendinosa no adutor esquerdo que obrigou mesmo a intervenção cirúrgica no final de abril.
Os minhotos treinaram ainda hoje em Braga e, à tarde, rumam à Sérvia, onde, às 18:45 (hora de Lisboa), já no recinto do adversário, Carlos Vicens e um jogador farão a antevisão da partida em conferência de imprensa.
Sporting de Braga e Zeleznicar Pancevo defrontam-se a partir das 20:00 de quarta-feira, no estádio Sportski Centar, em Pancevo, na Sérvia, jogo que será arbitrado pelo turco Mehmet Türkmen.
Lista de convocados:
- Guarda-redes: Hornicek, Tiago Sá e Bernardo Fontes.
- Defesas: Victor Gómez, Lelo, Vitor Carvalho, Diogo Travassos, Sergio Barcia, Arrey-Mbi, Barisic, Jónatas e Bajrami.
- Médios: João Moutinho, Huseinbasic, Gorby, Tiknaz, Diego e Luisinho.
- Avançados: Fran Navarro, Pau Víctor, Gabriel Silva, Ricardo Horta e Gabri Martínez.
Destaque ainda para a convocatória do defesa central Barisic, recuperado da lesão tendinosa no adutor esquerdo que obrigou mesmo a intervenção cirúrgica no final de abril.
Os minhotos treinaram ainda hoje em Braga e, à tarde, rumam à Sérvia, onde, às 18:45 (hora de Lisboa), já no recinto do adversário, Carlos Vicens e um jogador farão a antevisão da partida em conferência de imprensa.
Sporting de Braga e Zeleznicar Pancevo defrontam-se a partir das 20:00 de quarta-feira, no estádio Sportski Centar, em Pancevo, na Sérvia, jogo que será arbitrado pelo turco Mehmet Türkmen.
Lista de convocados:
- Guarda-redes: Hornicek, Tiago Sá e Bernardo Fontes.
- Defesas: Victor Gómez, Lelo, Vitor Carvalho, Diogo Travassos, Sergio Barcia, Arrey-Mbi, Barisic, Jónatas e Bajrami.
- Médios: João Moutinho, Huseinbasic, Gorby, Tiknaz, Diego e Luisinho.
- Avançados: Fran Navarro, Pau Víctor, Gabriel Silva, Ricardo Horta e Gabri Martínez.