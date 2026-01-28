Carlos Vicens frisa ambição de ganhar nos Países Baixos e garantir `oitavos`

Carlos Vicens disse ter analisado os neerlandeses de forma a conhecê-los “o máximo possível, e querer recuperar o melhor possível dos últimos dois jogos, que exigiram muito esforço”.



“Temos de fazer um jogo de alto nível, esta equipa venceu o Aston Villa. Será complicado, temos de oferecer uma grande versão competitiva para vencer, não especulamos com outra coisa", disse o técnico espanhol .



A goleada por 5-0 frente ao Alverca, no domingo, para o campeonato nacional, trouxe “motivação e energia”, assim como reforçou a “ambição de conseguir a vitória e com isso o acesso aos ‘oitavos’”, na quinta-feira.



“Tivemos um jogo a cada três dias em muitos meses, com essa ideia tentámos sempre competir da melhor maneira possível, houve momentos em que a equipa esteve melhor, outros pior. Em poucos jogos, muito poucos, o Braga não esteve por cima do rival em muitos aspetos do jogo”, analisou.



O Sporting de Braga soma 16 pontos e está na zona de apuramento direto para os oitavos de final da prova, tendo garantido, pelo menos, a qualificação para o play-off de acesso a essa fase.



Vencendo, os minhotos alcançam o 100.º triunfo na UEFA, mas, para Vicens, isso fica para segundo plano: “o objetivo é conseguir a vitória para conseguir ir diretamente aos oitavos de final", afirmou na conferência de imprensa de antevisão, já nos Países Baixos.



Sporting de Braga, quinto classificado, com 16 pontos, e Go Ahead Eagles, 30.º, com seis, defrontam-se a partir das 20:00 de quinta-feira, no Estádio De Adelaarshorst, em Deventer, nos Países Baixos, jogo que será arbitrado pelo francês Willy Delajod.