Carlos VIcens quer Sporting de Braga focado no relvado e não na tabela

O adversário atravessa um ciclo muito negativo, com sete derrotas consecutivas entre prova europeia e campeonato francês e é a única equipa que ainda não somou qualquer ponto nas cinco jornadas realizadas na Liga Europa, ocupando a última posição e sem ambições de sonhar com a qualificação.



“Analisámos o rival sem avaliar situação interna, social, a situação dos jogadores, porque é algo que não podemos controlar. O que podemos fazer é preparar-nos bem para as armas coletivas e individuais do Nice, e depois mentalizar-nos para que entrar muito competitivos, com muita ambição e com muita personalidade”, afirmou o técnico espanhol, na conferência de imprensa de antevisão.



Já o Sporting de Braga, que na última jornada foi a Glasgow empatar 1-1 com o Rangers, pode, em caso de vitória, garantir o apuramento para o play-off.



“Temos pontos na Liga Europa que nos permitem poder selar o play-off amanhã [quinta-feira], mas a equipa tem de saber focar-se em entrar com mentalidade top para fazer um jogo de altíssimo nível. Já nos demos conta que todos os rivais da Liga Europa exigem o máximo. O adversário não tem pontos, mas temos de focar-nos em fazer um bom jogo no relvado e não em olhar para a tabela”, deixou.



Zalazar foi expulso diante do Rangers, baixa certa de “um jogador importante” que o treinador lamenta, mas que desvaloriza.



“Não poderá estar e temos que centrar-nos nos que estão e tratar de escolher bem os que nos podem dar mais desde o início e os que durante o jogo poderão ajudar”, disse, reforçando a ideia de que “os jogos são ganhos por toda a equipa, pois começam uns e acabam outros”.



Vicens voltou a frisar a ideia de que, pela forma como joga, a equipa precisa “de nível alto de energia” pelo que importa que os que estão no banco estejam preparados para “sustentar esse nível de energia e até superar”.



“Espero um jogo exigente a todos os níveis para ter o controlo de jogo, pressionar saída do Nice e defender a nossa área, exigente também ao nível de poder manter a intensidade nos 90 minutos. Será preciso o esforço coletivo de todos", disse.



O também espanhol Victor Gómez recusou a ideia de o Sporting de Braga ser favorito.



“Não acredito nisso de favoritismos. Um jogo da Liga Europa é sempre muito difícil, com o Rangers também foi muito difícil e amanhã [quinta-feira] teremos que estar no melhor nível para podermos vencer", disse o lateral direito.



Sporting de Braga, sétimo classificado, com 10 pontos, e Nice, 36.º e último, sem pontos, defrontam-se a partir das 17:45 de quinta-feira, no Grand Stade de Nice, jogo que será arbitrado pelo georgiano Giorgi Kruashvili.