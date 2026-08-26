Carlos Vicens quer Sporting de Braga sem pensar na vantagem ganha em casa

Na primeira mão, na passada quinta-feira, os bracarenses venceram por 2-0, com golos de Pau Victor, de grande penalidade, e Diego Rodrigues.



“Jogámos metade de um jogo de 180 minutos, conseguimos uma vantagem, mas amanhã [quinta-feira] esperamos um rival que vai tentar dar a volta [à eliminatória]. Temos que fazer um jogo muito sério, ser capazes de competir em todos os registos que o jogo nos peça e serão vários. Temos que ser nós próprios, jogar com personalidade e sermos ambiciosos e agressivos para tentar ganhar”, disse à Sportv, em Viena.



O treinador Stephan Helm e o avançado Eggestein revelaram, na conferência de imprensa de antevisão do Áustria Viena, que a reviravolta operada pelos também austríacos do Lask Linz frente aos escoceses do Celtic - vitória 5-1, após prolongamento, após derrota 3-0 -, que lhes permitiu entrar na fase de liga da Liga dos Campeões, pode servir de “inspiração” para o jogo com os minhotos.



Também por isso, o treinador espanhol frisou que o Sporting de Braga “tem que entrar para ganhar, tentando não prestar demasiada atenção à vantagem adquirida na semana passada”.



“Sabemos que o futebol demonstra muitas vezes que pode acontecer tudo e temos que estar preparados para nos impormos. Sabemos ser capazes de sofrer, defender bem e atacar bem, temos que ser competitivos e agressivos”, frisou Carlos Vicens.



O técnico não quis apresentar como desculpa as várias baixas por lesão: “Centro-me sempre nos que estão disponíveis e depois tomamos decisões. Entramos para ganhar em todos os jogos e, depois, teremos que estar atentos aos ajustes que serão necessários”.



Milosevic, um dos últimos reforços, integra a convocatória e o técnico notou que o avançado sérvio já tinha feito grande parte da pré-temporada na Alemanha, no Estugarda: “Vem em forma, foi recebido de braços abertos e todos os que viajaram estão preparados para jogar”.



Já Fran Navarro frisou a importância de a equipa bracarense entrar como se estivesse 0-0: "É uma final para nós e esperamos conseguir um bom resultado”.



O ponta de lança espanhol notou que o Sporting de Braga “não pode confiar em demasia” na vitória por 2-0 alcançada em Portugal e tem que “dar tudo desde o primeiro minuto para procurar ganhar”.



Sporting de Braga e Áustria Viena defrontam-se a partir das 19:30 de quinta-feira, no estádio Franz-Horr, em Viena, jogo que será arbitrado pelo montenegrino Nikola Dabanović.



