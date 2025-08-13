Carlos Vicens tem "confiança no processo"





(Com Lusa)

Os minhotos venceram fora na primeira mão, por 2-1, pelo que partem em vantagem para o jogo decisivo, de acesso ao play-off, última etapa antes da fase de liga da competição, mas o espanhol Carlos Vicens notou que o jogo da Roménia serve a ambas as equipas de análise para planear a segunda mão.“Vamos entrar com mentalidade de fazer um jogo muito bom para estar no play-off”, frisou, na conferência de imprensa de antevisão, notando que “ganhar jogos e ter resultados positivos aumenta sempre os níveis de confiança”.Depois da vitória face ao Cluj, o Sporting de Braga também entrou a vencer na I Liga, ao bater em casa o Tondela por 3-0.“Sabíamos que, no início de época, com um novo treinador, com um processo novo de trabalho, os resultados ajudam, dão-nos tranquilidade, confiança no processo. Estamos a ir no bom caminho, sabendo que há muitas coisas a melhorar”, disse.O jogo com o Tondela, no domingo, trouxe dificuldades nos primeiros 25 minutos, com os beirões a disporem de três boas ocasiões para marcar.O treinador defendeu que o trabalho que está a desenvolver “está em todos os momentos” do jogo.“Não pode estar só na construção de jogo ou em chegar ao último terço. Todas as situações são importantes para termos êxito. Estamos a construir a nossa identidade e o nosso processo, sendo que o foco é no dia-a-dia”, frisou.Por seu lado, Paulo Oliveira referiu que “o Cluj teve uma semana para preparar o jogo” e tem o embate da primeira mão “como referência”, pelo que o Sporting de Braga espera um adversário “com mais noções de como pode criar dificuldades”.Titular neste início de época, o experiente defesa central de 33 anos notou que a equipa joga com “um sistema diferente” da época passada e também com “uma mentalidade um pouco diferente”.“Como todos os processos, levam o seu tempo. Vejo com agrado a nossa evolução. Está longe de ser perfeita, do que queremos e desejamos, mas antevejo um futuro risonho, porque o processo está a ser assimilado e a competitividade interna também é boa”, disse.Para um dos ‘capitães’ da equipa, “a consistência vai-se vendo ao longo dos jogos e com o decorrer da época”.“O difícil é pôr 11 cabeças a pensar na mesma coisa e ao mesmo tempo. Temos variabilidade no nosso jogo, é muito bom para desmontar os adversários, mas acarreta um nível de concentração e um sentido tático mais forte”, explicou.Sporting de Braga e Cluj defrontam-se a partir das 19:30 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, num jogo que será arbitrado pelo alemão Sascha Stegemann.Caso eliminem o Cluj, os bracarenses vão defrontar no play-off o Lincoln Red Imps, de Gibraltar, ou o Noah, da Arménia. Se forem eliminados pelos romenos, os 'arsenalistas' serão relegados para a Liga Conferência, disputando o play-off da terceira competição de clubes da UEFA com os suecos do Hacken ou os noruegueses do Brann.