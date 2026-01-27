Carreras está no "melhor clube do mundo" após jogar "no maior de Portugal"

Ao totalizar mais de 2.300 minutos esta temporada ao serviço do Real Madrid, Carreras é um dos jogadores mais utilizado pelos ‘merengues’, situação que o deixa feliz, depois de ter representado os 'encarnados' entre 2024 e 2025.



“Não tenho palavras para descrever a sensação que estou a viver. Jogar com tantos talentos todos os dias. Aprende-se muito. Tinha confiança de que ia correr tudo bem, de que tinha nível para dar este passo, de que posso jogar no melhor clube do mundo, depois de ter jogado no maior clube de Portugal. A pressão é diária, mas gosto da pressão. Há que ter pressão, senão o Real Madrid não seria este clube”, asseverou.



O lateral esquerdo, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Benfica, agendado para quarta-feira, às 20:00, fez jus ao ditado ‘amigos, amigos, negócios à parte’, deixando claro que vem ao Estádio da Luz para vencer e só depois terá tempo para confraternizar.



“Falei com muitos jogadores. Tenho uma boa relação com muitos deles. E considero-os amigos. O Manu voltou de lesão. É bom estar de volta. O meu amigo Prestianni tem recebido muitos minutos. Depois do jogo de amanhã [quarta-feira], falaremos melhor”, afirmou, na véspera da partida da oitava e última jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.



Concentrado no jogo com o Benfica, Carreras apenas pensa na vitória, depois da mudança de treinador, que trouxe nova vida aos madrilenos com a chegada de Álvaro Arbeloa para o lugar de Xabi Alonso.



“[Arbeloa] Vem com uma ideia clara. Quer que sejamos nós mesmos, que desfrutemos com bola. Que corramos e estejamos juntos nos maus momentos, quando temos de defender. Quer que joguemos o nosso futebol. Sabemos que vai ser um jogo importante para nós e para o Benfica. O ambiente vai estar muito bom. Estamos cá pelos três pontos. Precisamos de jogar o nosso futebol”, garantiu.



Por outro lado, o espanhol, de 22 anos, mostrou-se atento ao campeonato português e manifestou o desejo de que o Benfica dê a volta à atual situação, depois ter perdido dois objetivos desta temporada (Taça de Portugal e Taça da Liga), ter a continuidade na Liga dos Campeões praticamente hipotecada e ocupar o terceiro lugar na I Liga, a 10 pontos do líder FC Porto.



“Desejo o melhor. Não saí há muito. Tenho uma relação próxima com muitos jogadores. Que continuem a lutar. No ano passado, também sofremos. É um clube exigente, o melhor de Portugal. Acredito que vai sair tudo bem”, disse.



Questionado sobre se gostaria de ser treinado por José Mourinho, Carreras foi taxativo: “Há aqui duas situações. Gostava, porque ele tem um grande currículo. Mas gostei muito de estar com Bruno Lage e Roger Schmidt. Neste momento estou contente com Arbeloa. A Mourinho desejo o melhor”.



O Real Madrid, terceiro classificado, com 15 pontos, defronta na quarta-feira, às 20:00, no Estádio da Luz, o Benfica, 28.º colocado, com seis, em jogo que será arbitrado pelo italiano Davide Massa.



