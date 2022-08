Casa de Aubameyang assaltada por quatro encapuzados

De acordo com a informação divulgada pelo vice-campeão espanhol, Aubameyang, de 33 anos, e a esposa estão bem, apesar de as autoridades terem revelado ao diário El País que o jogador foi agredido e forçado a abrir um cofre onde estavam guardadas jóias.Segundo as mesmas fontes, a casa do futebolista gabonês, em Barcelona, foi assaltada por quatro homens, que ameaçaram o casal com armas de fogo e barras de ferro, um fenómeno que não é incomum em Espanha, mas acontece, habitualmente, durante os jogos, quando os atletas estão ausentes.