Casadó lesiona-se e desfalca "Barça"

“Sofre de uma lesão no ligamento do joelho direito. Está dependente de mais exames para saber o alcance exato da lesão e posterior tratamento”, referiu o clube "culé" na sua página oficial na internet.



O médio foi substituído aos 67 minutos do clássico de domingo, em que o FC Barcelona venceu fora o Atlético de Madrid (4-2), depois de ter estado a perder por 2-0, resultado que se verificava aos 70 minutos.



Além de Casadó, também o central Iñigo Martínez está lesionado, com o clube a informar que o defesa, que jogou os 90 minutos diante dos "colchoneros", tem uma perimeniscite (nflamação do menisco) no joelho direito.



Os dois futebolistas, que estavam convocados para a seleção espanhola, com vista à eliminatória dos quartos de final com os Países Baixos (20 e 23 de março), foram substituídos pelo defesa Dean Huijsen (Bournemouth) e o médio Aleix García (Bayer Leverkusen).