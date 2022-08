Casemiro despede-se em lágrimas do Real Madrid

”, descreveu, emocionado, numa cerimónia realizada especialmente para assinalar o adeus ao clube.Casemiro, de 30 anos, agradeceu à direção, de quem recebeu o emblema de ouro e brilhantes, aos treinadores e aos colegas de equipa “porque sem eles seria impossível”.”, disse.O presidente merengue, Florentino Pérez, recordou um episódio antigo quando Casemiro pediu para o deixarem jogar cinco jogos seguidos para demonstrar o seu valor, concluindo que, no final, foram 336 partidas com a camisola dos madridistas e 18 troféus conquistados.”, concluiu.Na sexta-feira, Manchester United e Real Madrid anunciaram terem chegado a acordo para a transferência do futebolista internacional brasileiro para os "red devils", sem divulgarem os valores do negócio ou a duração do contrato do médio.





A imprensa internacional deu conta de que a transferência vai realizar-se por um valor a rondar os 70 milhões de euros (ME), mais 15 ME em variáveis, e o contrato de Casemiro terá a duração de quatro épocas, com a possibilidade de ser prolongado por mais uma.