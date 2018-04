Casillas congratula Ronaldo pelo golo em Turim

Lusa Comentários 04 Abr, 2018, 17:57 / atualizado em 04 Abr, 2018, 17:58 | Futebol Internacional

O espanhol Iker Casillas, que defendeu a baliza do Real Madrid durante 17 anos, deixou uma mensagem de parabéns aos 'merengues' pela vitória em Itália, por 3-0, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.



O guarda-redes destacou o trabalho de equipa e deixou uma felicitação especial a Cristiano Ronaldo pelo golo de bicicleta marcado a Gianluigi Buffon.



Na sua conta oficial do Twitter, Casillas falou ainda do jogo contra o Belenenses no qual os portistas saíram derrotados por 2-0.



"Não conseguimos um resultado positivo na passada segunda-feira, mas continuamos vivos. Dependemos de nós próprios para ganhar o campeonato e juntos conseguiremos fazê-lo. Somos Porto agora mais do que nunca. Seis jogos, seis finais para ganhar", escreveu na rede social.



Por fim, o espanhol recorda os seus 1000 jogos oficiais e agradece à família, aos treinadores, aos companheiros e aos adeptos todo o apoio que foi fundamental para "tornar o sonho real".