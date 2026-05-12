Casillas. "Mourinho é um grande profissional, mas não o quero no Real Madrid"

“Não tenho nenhum problema com Mourinho. Parece-me um grande profissional. Não o quero no Real Madrid. Acho que outros treinadores estariam melhor capacitados para treinar no clube da minha vida. Opinião pessoal. Nada mais”, escreveu na rede social X o antigo guarda-redes de Real Madrid e FC Porto, pelo qual conquistou um campeonato e uma Supertaça Cândido Oliveira.



Casillas, que disputou mais de 700 jogos pelo Real, entre 1995 e 2015, trabalhou com Mourinho no clube da capital espanhola durante três épocas (2010-2013), sendo que a relação entre os dois azedou quando ‘Mou’ decidiu ‘sentar’ no ‘banco’ o ex-guarda-redes, por “gostar muito mais” do habitual suplente Diego López.



De acordo com a imprensa espanhola, Mourinho, que assumiu o comando técnico dos ‘encarnados’, pela segunda vez, em 18 de setembro de 2025, tem sido apontado como favorito a suceder a Álvaro Arbeloa, que em janeiro último sucedeu a Xabi Alonso.



Apesar de 'Mou' ter mais um ano de contrato com o clube da Luz, tanto o Benfica como o treinador podem rescindir contrato 10 dias após o último jogo da época 2025/26.