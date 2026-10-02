Caso Manchester City ameaça investimentos dos EAU no Reino Unido

O Braço de ferro político

Recurso e futuro das relações

O Manchester City já avançou com um recurso formal contra a decisão, congelando temporariamente a execução das sanções mais graves.





O desfecho desta batalha legal e diplomática está previsto para janeiro, período durante o qual diplomatas de ambas as nações deverão realizar reuniões de emergência para tentar conter os danos económicos na aliança entre Reino Unidos e os Emirados Árabes Unidos.

Num aviso formal enviado ao governo britânico, os Emirados Árabes Unidos (EAU) alertaram que as sanções aplicadas ao clube poderão congelar futuros investimentos bilaterais, colocando em risco acordos de milhares de milhões de libras.Nos últimos cinco anos, Abu Dhabi injetou mais de 30 mil milhões de libras na economia do Reino Unido, abrangendo setores estratégicos como a inteligência artificial, infraestruturas, defesa e ciência.O Manchester City é detido, desde 2008, pelo Abu Dhabi United Group, ligado ao xeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, foi punido por uma comissão independente da Premier League por ocultação documental e contratos fictícios de patrocínio que inflacionaram ilegalmente as receitas do clube entre 2009 e 2018.Do lado britânico, a reação política gerou alguma polémica. O primeiro-ministro Andy Burnham afirmou que ficaria "muito preocupado" se os proprietários do City fossem obrigados a abandonar o clube. Comentários que provocaram críticas e obrigarama reforçar que "ninguém está acima da lei" e que eventuais culpados terão de assumir as consequências.