Catar assegura segunda presença consecutiva

Os cataris, que organizaram a edição de 2022, marcaram aos 49 minutos, por Boualem Khoukhi, e aos 74, por Pedro Miguel, jogador de origem portuguesa, assegurando o primeiro lugar do grupo, com quatro pontos, mais um do que os Emirados, que reduziram por Tarek Salman e vão disputar o play-off com o segundo do Grupo B. A seleção de Omã, orientada por Carlos Queiroz, foi terceira, com um ponto, e ficou eliminada.

Na 23.ª edição do Mundial de futebol, a disputar entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, por 48 seleções, entre as quais as anfitriãs Estados Unidos, Canadá e México, o Catar, sétimo qualificado asiático, vai somar a sua segunda presença, depois de ter organizado a competição há quatro anos.