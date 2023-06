CBF denuncia atos racistas no Mundial sub-20

De acordo com o organismo, Robert Renan foi vítima de vários insultos racistas nas redes sociais, depois de ter “respondido desportivamente” a provocações de adeptos durante o jogo, disputado no estádio Diego Armando Maradona.A CBF garante que os perfis dos autores dos insultos estão identificados e serão enviados às autoridades locais e à FIFA, com pedidos de sanções.Renan foi expulso com vermelho direto pouco antes do intervalo do jogo com a Tunísia, que o Brasil venceu por 4-1, e quando se retirava do relvado foi alvo de assobios de alguns espetadores, maioritariamente argentinos.O internacional brasileiro respondeu aos assobios, mostrando o símbolo da CBF e erguendo os cinco dedos, numa alusão ao número de Mundiais da seleção do Brasil, uma das grandes rivais da vizinha Argentina.No Mundial sub-20, competição da qual a Argentina foi afastada na quarta-feira, os adeptos argentinos têm mostrado o seu apoio a todas as equipas que jogam contra o Brasil.