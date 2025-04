Cédric Soares assiste no empate do São Paulo

No Morumbi, o lateral internacional português cruzou para o primeiro da partida, um golo de cabeça de Ferreirinha, aos 52 minutos, mas Kaio Jorge resgatou um ponto para os forasteiros, aos 65.



O resultado deixa o Cruzeiro no 12.º posto, com quatro pontos, após a segunda ronda seguida sem vencer para Leonardo Jardim, enquanto o São Paulo é 15.º e soma por igualdades as partidas disputadas esta época no Brasileirão.