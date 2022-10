Ceferin considera morto o projeto da superliga Europeia

”, disse Čeferin a jornalistas na Argentina, em resposta a comentários do novo líder da empresa por detrás do projeto.Na quarta-feira, o diretor executivo da empresa A22 Sports Management, Bernd Reichart, disse que a Superliga ainda está de pé, embora num formato diferente.Reichart disse que Real Madrid, Barcelona e Juventus estão a discutir a criação de um torneio europeu de clubes cuja qualificação seria baseada no mérito desportivo.Os três clubes são os únicos que continuam a apoiar o projeto, depois dos restantes fundadores (Atlético de Madrid, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Inter e Milan) terem abandonado a iniciativa 48 horas após a sua apresentação.A UEFA opõe-se à ideia de uma Superliga e mantém um litígio no Tribunal de Justiça da UE (TJUE) contra o projeto.Também na quinta-feira, a Confederação Sul-americana de Futebol (CONMEBOL) anunciou que irá implementar regras financeiras de "fair play" para os clubes que participem nos torneios continentais, a partir de 2023.O presidente da CONMEBOL Alejandro Domínguez disse durante as reuniões em Buenos Aires que a mudança faz parte de uma estratégia para tornar o futebol mais competitivo na região.No sábado, a final da Copa Libertadores, a principal competição de clubes da América do Sul, vai ter dois clubes brasileiros, pelo terceiro ano consecutivo.", disse Domínguez.