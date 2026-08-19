Celje, de Vítor Campelos, empata com Slovan na primeira mão do play-off

Roman Cerepkai adiantou os eslovacos (15 minutos), mas o kosovar Milot Avdyli igualou para os eslovenos (41), que tentam chegar pela primeira vez ao patamar principal da mais importante competição europeia de clubes.



Celje e Slovan integram o caminho dos campeões, no qual os escoceses do Celtic venceram em casa os austríacos do LASK Linz (3-0), tal como os israelitas do Hapoel Be’er Sheva se impuseram aos azeris do Sabah (2-1), num jogo disputado em Bucareste, na Roménia, devido ao conflito em Gaza.



No caminho das ligas, os noruegueses do Bodo/Glimt derrotaram fora os neerlandeses do NEC Nijmegen (3-1) e encaminharam uma das 36 vagas na fase de liga, patamar no qual se estrearam em 2025/26 e chegaram surpreendentemente aos oitavos de final, sendo eliminados pelo Sporting.



A segunda mão do play-off da Liga dos Campeões, derradeira ronda de acesso à fase de liga, disputa-se em 25 e 26 de agosto e qualificará sete clubes - cinco através do caminho dos campeões e dois pelo das ligas -, relegando os derrotados para o patamar principal da Liga Europa.



O campeão português FC Porto e o Sporting, segundo classificado da I Liga em 2025/26, entram diretamente na fase de liga da Liga dos Campeões, que, ao contrário das últimas épocas, não tem clubes lusos nas rondas de qualificação, formadas por três pré-eliminatórias e pelo play-off.



